أسايش أربيل توضح تفاصيل جريمة شقلاوة

2024-12-01 23:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت مديرية الأمن (اسايش) في أربيل، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، جريمة قتل بشعة في قضاء شقلاوة.

وقالت أسايش أربيل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "المدعو (ر، س، ف) أقدم، اليوم على إطلاق النار على والدته وشقيقته في قضاء شقلاوة التابعة لمحافظة أربيل لأسباب مجهولة أدى ذلك الى وفاتهما".

وأشار البيان الى ان المتهم "وبعد تنفيذ جريمته قام بتسليم نفسه في مستشفى شقلاوة الى السلطات الأمنية".

ولفت الى، ان "التحقيقات مازالت مستمرة بهذه الحادثة".



