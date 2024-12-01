2024-12-01 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه الكرمة،مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعةالسابعة والنصف مساءً وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف،وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق موسيس.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو ناصر محمدوه فيالدقيقة 62 بسبب دعسه لقدم أحد لاعبي فريق الكرمة، ليكمل زاخو المباراة بعشرلاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة16 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 14 بالمركز السادس.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسينحكم ساحة، وأمير داود مساعد أول، ورضا عباس مساعد ثان، وحامد طالب حكم رابع، وسجادخالد حكم "VAR".