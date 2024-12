2024-12-01 23:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى متابعة/ المدىأعلن مركز التنسيق الروسي في سوريا، قتل 320 إرهابياً خلال المعارك في محافظات إدلب وحماة وحلب.وذكر المركز في بيان، أنه تم" قتل 320 إرهابياً بـ24 ساعة الماضية خلال المعارك في محافظات إدلب وحماة وحلب".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، تدمير رتل للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الشرقي.وذكر مصدر عسكري في بيان […]

