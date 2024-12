أحداث سوريا تتصاعد ومخاوف من تكرار سيناريو 2014 في العراق

2024-12-01 23:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىفي الأيام الماضية، نشطت الجماعات المسلحة في سوريا، بشكل ملحوظ، فتمكنت من الاستيلاء خلال ساعات على مدن كبرى، بينها حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد العاصمة دمشق، مقابل انهيار عسكري حكومي، في ظل استنفار عراقي أمني كبير للسيطرة على الحدود، تحسبا لأي خرق قد يعيد سيناريو 2014 الذي شهد سقوط ثاني أكبر مدن العراق […]

