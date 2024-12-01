وزير الداخلية يوجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة موقوف بالنجف الأشرف

2024-12-01 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة موقوف في محافظة النجف الأشرف.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة موقوف وفق أحكام المادة 444 عن (سرقه دار) وذلك أثناء فترة موقوفيته على ذمة التحقيق لدى قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف" .وأضاف، ان "الوزارة تؤكد ان الفيصل في هذا الموضوع هو التقرير الذي سيصدر من دائرة الطب العدلي للتأكيد من الأسباب الحقيقية التي أدت الى الوفاة لبيان الحق وإعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام"، لافتا الى ان "الدوائر التخصصية في وزارة الداخلية حريصة على تطبيق مبادى حقوق الإنسان وعلى إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين في حال ثبت اي أمر ينافي التعليمات الصادرة عن قيادة وزارة الداخلية خاصة ما يتعلق بأرواح المواطنين" .