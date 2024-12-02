2024-12-02 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، بان البلوكر (داليا نعيم) اشترت منزلاً في منطقة راقية بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نعيم، اشترت منزلاً مساحته 134 متراً بمنطقة حي الجامعة في بغداد بقيمة نصف مليون دولار (أكثر من 654 مليون دينار)".

وكانت داليا نعيم، التي تعد إحدى مشاهير مواقع التواصل، ومعروفة بلقب "باربي العراق" قد أثارت الجدل في نيسان 2024 بعد ادعاءات باختطافها على أيدي مسلحين.

وألتقطت كاميرات المراقبة لها فيديو عند خروجها من بناءٍ في غرب بغداد، ثم تسير في الشارع باتجاه سيارة بيضاء، في هذه الأثناء، تقترب منها سيارة سوداء ينزل منها شخصان أو ثلاثة، ثم يمكن رؤية داليا في السيارة.