الثاني خلال 24 ساعة.. انتحار منتسب أمني ببغداد وشاب في كركوك

2024-12-02 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار منتسب أمني في مقر عمله شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن منتسباً في وزارة الداخلية شرطة اتحادية يدعى (ع.ع.ح) تولد 1973 انتحر بواسطة أطلاق النار على نفسه".

وأشار المصدر إلى أن الانتحار حدث داخل مقر الفرقة الخامسة اثناء الواجب بواسطة سلاح كلاشنيكوف في منطقة بوب الشام شمالي العاصمة، لافتا إلى أن هذه حالة الانتحار الثانية خلال 24 ساعة.

وفي كركوك؛ افاد مصدر طبي مساء يوم الاحد، بأن شابا أقدم على الانتحار وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا من مواليد (2000)، أقدم على الانتحار بربط رقبته بشال نسائي وثم ربط نفسه في سياج حديدي وأقدم على الانتحار وسط منزله بحي المصلى وسط كركوك".

وأضاف المصدر؛ أن "الشاب البالغ من العمر 24 عاما لم تحدد بعد أسباب انتحاره"، مشيرا إلى أن "الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب الانتحار".

يشار الى أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد) كانت قد سجلت خلال العام الحالي أكثر من 50 حالة انتحار لرجال ونساء.