وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة

2024-12-02 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، لنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، التطورات الأمنية الراهنة في سوريا."وأشار حسين، بحسب البيان، إلى "التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة."وأكد الجانبان ، وفق البيان، "موقفهما الثابت في دعم سوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب". كما أعرب بن زايد عن تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.