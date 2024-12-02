وزيرا خارجية العراق والامارات يعلنان دعمهما لسوريا في مواجهة "الارهاب"

2024-12-02 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 1 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاحد ان وزيري خارجية العراق فؤاد حسين والامارات الشيخ عبدالله بن زايد اكدا "موقفهما الثابت في دعم سوريا في مواجهة التطرف والارهاب".وقالت الوزارة في بيان ان موقف الوزيرين جاء في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم وخصصت لبحث التطورات الامنية الراهنة في سوريا.ونقل البيان عن الوزير العراقي تحذيره من التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة مؤكدا اهمية التعاون الاقليمي لمواجهة التحديات المشترك.بدوره اعرب الوزير الاماراتي عن تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار.وشهدت مناطق شمال سوريا لا سيما في محافظة حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات "مفاجئة" بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على مناطق عدة في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية) ع ح ه / م م ج