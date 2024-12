2024-12-02 01:10:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى فازت مسرحية عراقية بالجائزة الفضية لمهرجان قرطاج النسخة 25 والذي أقيم في تونس واختتم فعاليته مساء السبت.وبحسب وسائل اعلام تونسية، ان فعاليات النسخة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، اختتمت بحفل أقيم داخل مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وفازت المسرحية التونسية "بخارة" للمخرج الصادق الطرابلسي بالتانيت الذهبي، كما حازت […]

The post مسرحية عراقية تفوز بـ"الفضية" في مهرجان قرطاج appeared first on جريدة المدى.