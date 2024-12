وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يؤكدان موقفهما الثابت بدعم سوريا لمواجهة التطرف والإرهاب

2024-12-02 01:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، موقف بلديهما الثابت بدعم سوريا لمواجهة التطرف والإرهاب. وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد …

