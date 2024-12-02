سوسيداد يعمق جراح بيتيس

2024-12-02 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واععاد ريال سوسيداد لسكة الانتصارات في الليجا سريعا بفوزه على ضيفه ريال بيتيس (2-0) ضمن الجولة 5 من الليجا.حسم الفريق الباسكي المباراة التي احتضنها ملعبه (ريالي أرينا) "إكلينيكيا" في أول 45 دقيقة بهدفي الانتصار، حيث مهدت النيران الصديقة الطريق بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق المدافع دييجو يورنتي بالخطأ في مرماه.ثم أمن القائد ميكيل أويارزابال الانتصار بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.وبعد خسارته في ديربي الباسك في الجولة الماضية بهدف، عاد سوسيداد لتذوق طعم الفوز، ليرفع رصده إلى 21 نقطة يأتي بها تاسعا.بينما واصل الفريق الأندلسي مسلسل الترنح للمباراة الرابعة على التوالي التي حقق خلالها تعادلين ثم خسارتين، وهي الخسارة الخامسة له هذا الموسم.وتجمد رصيد بيتيس عند 20 نقطة يحتل بها منتصف الجدول (المركز العاشر).