انخفاض طفيف في أسعار خامي البصرة

2024-12-02 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً طفيفاً، اليوم الاثنين، بالرغم من تسجيل ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وتراجع سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 11 سنتاً ليصل إلى 68.40 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام البصرة المتوسط بنفس النسبة ليسجل 71.62 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بدعم من مؤشرات إيجابية حول نشاط المصانع في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في تعزيز أسعار النفط عالمياً.