محرز ينافس نجمي الاتحاد والهلال على جائزة مميزة

2024-12-02 08:55:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

دخل رياض محرز نجم أهلي جدة، في منافسة شرسة على جائزة أفضل هدف في الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وسجل محرز، هدف فوز فريقه على الوحدة، بعدما تابع كرة عرضية تهيأت له، بتسديدة مباشرة في الشباك.

وينافس محرز، كل من الهولندي ستيفن بيرجوين نجم اتحاد جدة، الذي سجل الهدف الرابع لفريقه في الاتفاق، وهو الهدف الذي جاء بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتسديدة بوجه القدم بطريقة رائعة.

وبحسب ما نشره حساب دوري روشن على "إكس" فإن ثالث الأهداف المتنافسة، هو الذي سجله الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال، الذي سدد كرة من ضربة حرة بطريقة رائعة سكنت مرمى محمد المعيوف حارس الشباب، خلال فوز الزعيم 2-1.

وتُحسم الجائزة من خلال التصويت على أفضل هدف عبر الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي.