عشرات القتلى جراء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

2024-12-02 08:55:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

لقي عشرات الأشخاص على الأقل حتفهم أمس الأحد، في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته "هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". من جهته أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

والتزمت الحكومة الصمت حيال المأساة. فيما قال شاهد عيان طالبا إغفال اسمه "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في أيلول 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.