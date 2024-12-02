2024-12-02 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاثنين، عن استغرابه من بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بشأن اعتقال شاب من مدينة الكوت، من مواليد 2004، واتهامه بالانتماء لتنظيم "داعش" وتصنيع العبوات الناسفة.

وتساءل المحافظ في بيان ورد إلى شفق نيوز، "أين المصنع الذي أُشير إليه؟ وهل تم ضبط العبوات الناسفة؟".

وأشار المياحي، إلى أن إثارة اللغط حول وجود إرهاب داعشي في واسط أمر مرفوض تماماً، مؤكداً أن المحافظة تنعم بالاستقرار الأمني ولا تشهد خروقات أمنية من هذا النوع.

وشدد المياحي على أن الأجهزة الاستخبارية في واسط قادرة على ملاحقة أي تهديدات تمس الأمن والاستقرار.

وأضاف: "إذا كان الشخص المطلوب متورطاً في قضايا ابتزاز أو غيرها، فبالإمكان معالجتها عبر الطرق القانونية الصحيحة".

وأمس الأحد، قال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد ارهابيي عصابات داعش والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط".