زاخو يتصدر دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة التاسعة

2024-12-02 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر فريق زاخو جدول ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 16 نقطة، متساوياً مع فريق النفط الذي حل وصيفاً بفارق الأهداف.

وحل الزوراء في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه أربيل في المركز الرابع بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

واحتل الشرطة المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساوياً مع الكرخ الذي جاء سادساً بفارق الأهداف.

وشهدت المراكز التالية منافسة متقاربة، حيث جمعت فرق النجف وكربلاء والكهرباء 13 نقطة لكل منها، مع تفوق النجف في المركز السابع بفارق الأهداف، يليه كربلاء ثامناً، ثم الكهرباء تاسعاً.

في المركز العاشر جاء فريق القوة الجوية برصيد 12 نقطة، متساوياً مع نفط ميسان في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف. واحتل الطلبة المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، متساوياً مع الكرخ في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف. أما القاسم فجاء في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وفي المراكز الأخيرة، جاء نفط البصرة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بينما تقاسم فريقا نوروز والميناء المركزين السادس عشر والسابع عشر برصيد 8 نقاط، مع تفوق نوروز بفارق الأهداف. وحل دهوك في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، يليه ديالى في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، وأخيراً الحدود في المركز العشرين دون نقاط.