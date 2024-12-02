الموارد تباشر بأعمال الدراسة والتصاميم المرحلة الثانية من مشروع تأهيل نهر الخوصر بنينوى

2024-12-02 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عن مباشرتها بإعداد التصاميم والدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتأهيل وتطوير نهر الخوصر في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بتأهيل وتطوير نهر الخوصر والتي تضمنت رفع أكثر من نصف مليون م3 من الأنقاض والمواد العضوية والترسبات فضلا عن إكساء جوانب النهر بالأحجار وإعادة تأهيل سياجه وعمل تكسية حجرية لجوانب النهر إضافة إلى انشاء السدة الترابية".

واضافت ان "الهدف من تأهيل وتطوير المشروع هو تقليل مخاطر الفيضانات التي كانت تشكل تهديداً متزايداً للمدينة في مواسم الأمطار إضافة إلى الحفاظ على النظام البيئي للمدينة مما يعزز استدامة الموارد الطبيعية وإعطاء جمالية لمدينة الموصل والاحياء المجاورة".



























