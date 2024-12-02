العبادي: المنطقة بحاجة إلى ثلاث مبادرات

2024-12-02 09:45:01 - المصدر: واع

بغداد واعأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن المنطقة تحتاج إلى ثلاث حزم من المبادرات.وقال العبادي في تدوينه له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حرائق الشرق الأوسط تتكاثر وتتدحرج، وإن استمرت فستحدث نار تلتهم الجميع، موهوم من يعتقد أنه بمنأى عن النار إن استعرت، فلن تبقي مجتمعا آمنا ولا دولة موحدة في عموم الشرق الأوسط، وإن كان هذا هو المخطط، فليستعد العالم للجحيم".وأضاف، "في هذه اللحظة الخطيرة والخطرة، وبمسؤولية وخبرة أؤكد كما لا مكان للخوف والهلع، فلا مكان أيضا للتراخي والاسترسال، وحان الأوان لحلول حكيمة وقيادات شجاعة لرسم مسار آخر للمنطقة".وتابع، "تحتاج المنطقة إلى ثلاث حزم من المبادرات معا:1. تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكاليات الداخلية لأكثر من دولة، بما يحقق شرعية السلطة والعدالة الاجتماعية معا.2. إعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخليا وخارجيا، لما فيه مصلحة شعوبها على حساب تصدر ومصالح الحركات والأحزاب.3. إلزام أممي ومن خلال المؤسسات الدولية بحلول منصفة وممكنة لبؤر الصراع في المنطقة، وبضبط صراع المحاور المنفلتة.وأعرب، عن أمله الكبير أن "تتم محاصرة ألسنة اللهب، بوعي من الشعوب وحرصها على حاضرها ومستقبلها، وبمبادرات من مراكز القرار الإقليمي والدولي الحريصة على الأمن والسلام الدوليين".