2024-12-02 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مدربة منتخبنا الوطني لسيدات كرة الصالات، البرتغالية فييرا بيتنكور، أن الفريق حقق المطلوب من المباراة الودية أمام منتخب المغرب، رغم الخسارة بستة أهداف مقابل هدف واحد.وقالت فييرا في تصريح عقب اللقاء تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا برغم الخسارة، قدم مباراة أفضل من المواجهةِ السابقة من ناحية الأداء".وأضافت : أن" اللاعبات عالجن أخطاءَ المباراة السابقة، ومارسن الضغط بشكل مستمر، وهذا هو المطلوب"، مشيرة الى أن" الفريقَ يتطور بشكلٍ سريعٍ جداً، خاصةً أن مبارياتنا أمام المغرب كانت أصعبَ وأقوى، ورأيت أن اللاعبات يتعاملن مع هذه المباريات بطريقةٍ جيدةٍ، خاصةً بعد الوحدةِ التدريبية الأخيرة".وتابعت:" ستكون استعداداتنا مستمرةً من أجل الوصول إلى الجاهزيةِ التامة لخوض تصفيات كأس آسيا في تايلاند".