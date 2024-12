2024-12-02 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

