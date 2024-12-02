ازدحامات “خانقة” تسيطر على الشوارع والجسور في بغداد

2024-12-02 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، زحامات خانقة تسببت بشلل حركة السير في أغلب الطرق والجسور الرئيسة. ادناه قائمة كاملة بالشوارع والجسور المزدحمة: سريع الدورة مزدحم محمد القاسم مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر البنوك مزدحم جسر الجادرية مزدحم جسر السنك مزدحم جسر الجمهورية مزدحم جسر الطابقين مزدحم …

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