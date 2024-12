التجارة تطمئن المواطنين عبر “عراق اوبزيرفر” انطلاق مشروع اتمتة البطاقة التموينية

2024-12-02 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة التجارة انطلاق اتمتة البطاقة التموينية في محافطة واسط كخطوة تجريبية تعقبها خطوات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية الاخرى لاستكمال اتمتة البطاقة التموينية بشكل كامل . وقال الناطق بإسم الوزارة محمد حنون لـ عراق اوبزيرفر إن “إطلاق مشروع البطاقة التموينية الجديدة في محافظة واسط، حيث وصلت الاحصائيات في المحافظة الى …

