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التجارة تطمئن المواطنين عبر “عراق اوبزيرفر” انطلاق مشروع اتمتة البطاقة التموينية

التجارة تطمئن المواطنين عبر “عراق اوبزيرفر” انطلاق مشروع اتمتة البطاقة التموينية
التجارة تطمئن المواطنين عبر “عراق اوبزيرفر” انطلاق مشروع اتمتة البطاقة التموينية
2024-12-02 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة التجارة انطلاق اتمتة البطاقة التموينية في محافطة واسط كخطوة تجريبية تعقبها خطوات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية الاخرى لاستكمال اتمتة البطاقة التموينية بشكل كامل . وقال الناطق بإسم الوزارة محمد حنون لـ عراق اوبزيرفر إن “إطلاق مشروع البطاقة التموينية الجديدة في محافظة واسط، حيث وصلت الاحصائيات في المحافظة الى …

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التجارة تطمئن المواطنين عبر “عراق اوبزيرفر” انطلاق مشروع اتمتة البطاقة التموينية

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