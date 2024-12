أسعار النفط العراقي تستقر مع افتتاح تعاملات الأسبوع

2024-12-02 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الاثنين. استقرارا في الاسعار خلال التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية بعد تسجيله لخسائر متواصلة خلال الاسبوع الماضي. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 68.50 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.65 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.78+ لكلاهما تسليم كانون الثاني 2025. كما أظهرت البيانات …

