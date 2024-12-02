محافظة بغداد تعلن التوجه لإنشاء "أكاديمية الشرق الأوسط لصيانة تويوتا" في العاصمة

2024-12-02 10:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت بلديات أطراف العاصمة، التابعة لمحافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن التوجه لإنشاء "أكاديمية الشرق الأوسط لصيانة تويوتا"، فيما أشارت الى أنها ستعمل على تدريب وتخريج العاملين في مراكز صيانة الشركة داخل العراق.

وقال مدير بلديات أطراف بغداد، ياسر القريشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلديات بغداد حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية الصناعية من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المعامل، ما أسهم في فتح المجال أمام المستثمرين الصناعيين لتنفيذ مشاريعهم"، مبينا أن "هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء مناطق الأطراف".

وأشار، إلى أن "آخر المشاريع الاستثمارية، كانت بالتعاون مع شركة "سوميتومو" اليابانية، المسؤولة عن ماركة "تويوتا"، حيث تم تخصيص مساحة 90 دونماً في منطقة النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب".

وأوضح، أن "هذا المشروع سيشتمل على مركز لصيانة سيارات "تويوتا" يخدم جميع المحافظات، بالإضافة إلى مركز تسجيل خاص بمركبات "تويوتا" وغيرها، مع افتتاح فرع للمرور لتسهيل عمليات تسجيل المركبات".

وأضاف القريشي، أن "العمل جارٍ لتوفير أراضٍ لإنشاء معمل تابع لشركة "تويوتا" في العراق، حيث تم الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الخصوص، فضلاً عن التنسيق مع رئيس الوزراء لإنشاء "أكاديمية الشرق الأوسط لصيانة تويوتا" في بغداد، والتي ستعمل على تدريب وتخريج العاملين في مراكز صيانة الشركة داخل العراق".