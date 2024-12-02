رئيس الوزراء يخول المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة

2024-12-02 11:00:17 - المصدر: واع

بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، فيما خول المدير التنفيذي للصندوق بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن مشروع إيدوبا الخاص ببناء المدارس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار البيان الى ان "رئيس الوزراء خوّل المدير التنفيذي للصندوق بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن مشروع إيدوبا الخاص ببناء المدارس".