القبض على "مغتصب" و14 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

2024-12-02 11:01:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، القبض على (14) متهماً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وآخر متهم بجرائم اغتصاب.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الاولى شرطة اتحادية) ولواء المغاوير/قيادتنا والأجهزة الأمنية الملحقة بها، نفذت عمليات استباقية تمكنت خلالها من القاء القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بجرائم "بالاغتصاب" و(14) مخالف لشروط دائرة الاقامة والجنسية وذلك في مناطق ( البلديات، الحصوة، القامشلي/اللطيفية، حي الموظفين، حي السلام، حي 17 بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



