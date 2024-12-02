الحرارة تعاود الارتفاع من الغد والطقس بين الغائم والصحو في شمال وجنوب العراق

2024-12-02 11:01:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ، سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، مبينة ان" درجات الحرارة العظمي ستكون في بغداد وديالى 19،الانبار كركوك 17، صلاح الدين 18 ،نينوى ودهوك 17، واسط وكركوك وبابل والنجف الاشرف المثنى والبصرة 21، الديوانية وميسان وذي قار22".

وأضافت، أنه" في يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وفي بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت الهيئة إلى، أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ى في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".















