اليوم.. زاخو بضيافة الدفاع الجوي في دوري سلة المحترفين

2024-12-02 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تشهد قاعة الشعب، في العاصمة بغداد، مساء اليوم الاثنين، مباراة واحدة تجمع بطل المسابقة والمتصدر الحالي، فريق الدفاع الجوي وضيفه زاخو ثامن الترتيب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري كرة السلة للمحترفين.

وتسبق هذه المباراة مواجهة أخرى تجمع الفريقين في دوري الناشئين المصاحب في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لإحداث المباراة مصحوبة بالاستوديو التحليلي.



