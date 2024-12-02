العراق يطلق المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا" لبناء 600 مدرسة

2024-12-02 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق صندوق العراق للتنمية، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع 'إيدوبا' لبناء 600 مدرسة لتحسين البنية التعليمية.

وعقد مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم اتخاذ قرارات هامة بشأن مشروع "إيدوبا" لبناء المدارس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم خلال الاجتماع، تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن المشروع.

ويهدف مشروع "إيدوبا" إلى تحسين البنية التحتية التعليمية في العراق من خلال بناء مدارس جديدة تسهم في تعزيز النظام التعليمي في مختلف المحافظات.

ويحتاج العراق إلى 8578 مدرسة جديدة لتلبية احتياجات المراحل التعليمية كافة، حيث يبلغ عدد الطلاب حوالي 10 ملايين، موزعين على 16 ألف مدرسة، منها 1560 مدرسة آيلة للسقوط أو طينية أو كرافانية.

إضافة إلى ذلك، تحتاج 800 مدرسة سنويًا إلى إعادة تأهيل أو بناء جديد، حيث يعاني العديد من المدارس من اكتظاظ الطلاب، ما يؤثر على جودة التعليم.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أطلق صندوق العراق للتنمية برنامج "إيدوبا" الاستثماري لبناء المدارس، الذي يهدف إلى بناء 400 مدرسة عبر استثمار القطاع الخاص، حيث يتولى المستثمر بناء وصيانة المدارس مقابل إيجار مجزٍ لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويركز البرنامج على المدارس الآيلة للسقوط، الكرافانية، والطينية في كافة المحافظات غير المنتظمة في إقليم.