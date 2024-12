الغرب يدعو لوقف التصعيد واعتماد الحل السياسي في سوريا

2024-12-02 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى "وقف التصعيد" في سوريا، حاثة في بيان مشترك على حماية المدنيين والبنية التحتية. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة […]

