الشرطة يلتقي بيرسيبوليس في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-12-02 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد يلتقي فريق الشرطة العراقي مع مضيفه بيرسبوليس الإيراني اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وتُقام المباراة على ملعب نادي الأهلي القطري في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد والدوحة. ويحتل فريق الشرطة المركز 11 قبل الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط، فيما يأتي بيرسبوليس الإيراني في المركز التاسع […]

