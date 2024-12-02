الجيش العراقي يحرك قطعات مدرعة لتأمين الحدود مع سوريا والأردن

2024-12-02 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قطعات مدرعة من الجيش العراقي توجهت إلىالشريط الحدودي مع سوريا والأردن لتأمينها على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات مدرعة من الجيش العراقي تحركت لإسنادالحدود المنفتحة من مدينة القائم المجاورة لسوريا ولغاية الحدود الأردنية".

وأضافأن "هذا التحرك يأتي بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعاتالمدرعة والآلية".

واندلعتاشتباكات بين فصائل مسلحة سورية وقوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي، في 27تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

وتقدمتالفصائل بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريفإدلب، ودخلت مدينة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاءواسعة من المدينة.

وسيطرتالفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظةومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطتالفصائل سيطرتها، أمس الأول السبت، على كامل محافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقععديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.