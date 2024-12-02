عبر بغداد.. طهران تخاطب واشنطن برسالة مقتضبة بشأن التطورات السورية

2024-12-02 11:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عن فحوى رسالة إيرانية وجهت الى واشنطن عبر وسطاء عراقيين تتعلق بالأوضاع في سوريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" طهران كما يبدو كانت على دراية بوجود تحركات كبيرة لمهاجمة مدن وقصبات وقرى سورية من قبل تنظيمات متعددة والسعي الى خلق متغيرات على الأرض في ظل استعدادات مولتها عواصم دول كثيرة".

وأضاف، أن" ايران خاطبت واشنطن من خلال وسطاء عراقيين في بغداد برسالة مقتضبة بعد 24 ساعة على هجوم الفصائل المسلحة السورية على محيط حلب، وتضمنت الرسالة ان ايران لن تتخلى عن دعم سوريا حكومة وشعبا".

وأشار المصدر الى ان" الرسالة الإيرانية عبرت عن موقف طهران حيال التطورات المتسارعة وتطور دول عدة في تهيئة الظروف لهجمات تنظيمات مصنفة عالميا على لائحة الإرهاب".

وكانت طهران تعهدت قبل يومين بتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة السورية، ولم تستبعد إرسال مستشارين إلى حلب، فقد قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن إيران، لا تستبعد إرسال قوات إيرانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على التطورات الميدانية، وقرارات كبار المسؤولين في البلاد.

كما اعتبر أن هجمات حلب تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أهمية دعم الحلفاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، قضاء الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية على 320 إرهابياً، في حلب وإدلب وحماة، وتدمير 63 قطعة من المعدات العسكرية والسلاح خلال المعارك في محافظات إدلب وحماة وحلب بضربات سورية روسية مشتركة.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش السوري عن استعادة بلدات عدة من قبضة التنظيمات المسلحة في محافظة حماة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة السوري أحمد ضميرية استئناف عمل الإسعاف في حلب بعد توقفه اليومين الماضيين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقال ضميرية إن منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب استأنفت عملها بعدما كانت خرجت عن الخدمة خلال اليومين الماضيين نتيجة الاعتداءات الإرهابية، ويمكن طلبها عبر الرقم 110.