العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي ولجنة في الاتحاد الدولي للمبارزة

2024-12-02 11:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأنتخب النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، زياد حسن، عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، التي جرت في جمهورية أوزبكستان.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" حسن حصل على أعلى تصويت، حيث نال 28 صوتاً من أصل 33 صوتاً. كما تم انتخاب زياد حسن، أيضاً عضواً في لجنة التجهيزات والمعدات المشكلة في الاتحاد الدولي للمبارزة، في الانتخابات التي جرت في جمهورية أوزبكستان، وذلك بحصوله على 94 صوتاً من أصل 120".يذكر أن زياد حسن يشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة لأكثر من دورة انتخابية، كما تبوأ العديد من المناصب العربية والإقليمية والقارية والدولية الخاصة برياضة المبارزة.