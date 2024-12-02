الشرطة بمواجهة حاسمة أمام بيرسبوليس اليوم في نخبة آسيا

2024-12-02 11:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيضيف ملعب حمد بن خليفة، في العاصمة القطرية الدوحة، بتمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة مرتقبة ضمن الجولة السادسة من بطولة أندية آسيا للنخبة، تجمع بين الشرطة وبيرسبوليس الإيراني.ويرفع مدرب فريق الشرطة ، أحمد صلاح، شعار التحدي لتجاوز الكبوات والأخطاء السابقة، وذلك قبيل المباراة المرتقبة .ويدرك الجهاز الفني، أن لقاء بيرسبوليس يمثل الفرصة الأخيرة للقيثارة ، كون الفوز فيه سيدفع الفريق إلى مركز أفضل في لائحة جدول الترتيب ويعزز طموحاته في قادم المباريات، بينما الخسارة ستقضي تماماً على حلم اجتياز حاجز مرحلة المجموعات التي ظلت عصية على أنديتنا خلال مشاركاتها الأخيرة في المسابقة القارية .ويحتل الشرطة المركز (11) ما قبل الأخير في مجموعة الغرب برصيد نقطتين، وفي المقابل يقف بيرسبوليس بالمرتبة التاسعة وله (3) نقاط.