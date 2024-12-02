وزير الداخلية يوجه بإكمال إنشاء 100 مركز نموذجي للدفاع المدني

2024-12-02 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بإكمال إنشاء 100 مركز نموذجي للدفاع المدني.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لأعمال الدفاع المدني، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً ضم عبر دائرة تلفزيونية، جميع المحافظين، بحضور محافظ بغداد وأمين بغداد وعدد من القادة والضباط".

وأكد الشمري" على أهمية دعم عمل الدفاع المدني في جميع المحافظات وتلبية احتياجاتهم لضمان ديمومة الجهود التي يقومون بها في مختلف تخصصاتهم"، مشدداً "على إكمال إنشاء (100) مركز نموذجي للدفاع المدني حسب الخطط المرسومة في جميع مناطق البلاد".

ووجه وزير الداخلية "مفارز المرور والنجدة بمساعدة فرق الدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث، وفسح المجال أمام مفارزها في الطرقات".

وأشار الى أن "الاجتماع شهد جملة من النقاشات التي تهدف إلى إنجاح المهام التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني في المحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".