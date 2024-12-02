الدولار يرتفع في بغداد وأربيل والبصرة ويتخطى الـ 150 ألف دينار لكل 100 دولار

2024-12-02 12:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,750 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 150,100 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر الصرف للبيع في البصرة 150,500 دينارًا والشراء بـ 150,000 دينار عراقي.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,550 دينارًا عراقيًا للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,200 دينارعراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.