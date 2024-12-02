الداخلية العراقية: حدودنا مؤمنة تماما ولا نحتاج لأي مساعدة من الخارج

2024-12-02 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، إن الحدود العراقيّة مؤمنة بالكامل، وأنها لا تحتاج إلى مساعدة من الخارج، فيما أشارت إلى ان اختراق الحدود غير ممكن اطلاقاً.

وذكر المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، أن" الحدود العراقية من جهة سوريا مؤمنة بشكل كامل عبر فرقتين من قيادة قوات الحدود، إضافة إلى دعم من الجيش والحشد الشعبي"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية أرسلت قطعات من الرد السريع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية الى هناك".

وأضاف، أنه" تم تأمين 3813 كيلوا متر من الحدود العراقية"، مشيرا إلى أن" الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل أكبر من بقية حدود دول الجوار، وبالتالي فأن اختراقها غير ممكن اطلاقاً بحكم التحصينات والقطعات العسكرية الموجودة هناك".

وأكمل ميري، أن" الحدود العراقية هي الأفضل منذ تأسيس الدولة في الوقت الحالي، ومنذ عامين عملت وزارة الداخلية على تأمين الحدود مع الدول المجاورة".

إلى ذلك أكد قائد قوات الحدود اللواء محمد عبد الوهاب سكر، أنه" لا توجد خشية على حدودنا مع سوريا، ونطمئن الجميع ان حدود العراق مؤمنة".

وأوضح، أن" هناك دعمًا كبيرًا من القائد العام للقوات المسلحة وإجراءات كبيرة لضبط الحدود، ونحن مستعدون لأي موقف او حدث طارئ".