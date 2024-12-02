ناشئة العراق يشاركون في بطولتي آسيا والعالم لرفع الأثقال

2024-12-02 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الناشئين فيبطولتين قارية وعالمية الأربعاء المقبل.

‏وقالرئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للناشئينسيشارك ببطولتين خارجيتين في قطر والبحرين لرفع الأثقال".

‏وأضافأن "منتخب الناشئين سيشارك بلاعبين في بطولة العالم المقررة في قطر يوم الأربعاءالمقبل الموافق 4 من الشهر الجاري، كما سيشارك المنتخب بفريق متكامل في بطولة أخرىوهي بطولة آسيا لرفع الأثقال المقررة في البحرين بنفس الوقت".

وبينأن "البطولتين ستكونان متزامنتان للمدة من 4 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركةعالمية وآسيوية واسعة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد أقام لرباعي العراقمعسكرات تدريبية متواصلة داخلية استعداداً للبطولتين المرتقبتين".