ناشئة العراق يشاركون في بطولتي آسيا والعالم لرفع الأثقال
2024-12-02 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الناشئين فيبطولتين قارية وعالمية الأربعاء المقبل.
وقالرئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للناشئينسيشارك ببطولتين خارجيتين في قطر والبحرين لرفع الأثقال".
وأضافأن "منتخب الناشئين سيشارك بلاعبين في بطولة العالم المقررة في قطر يوم الأربعاءالمقبل الموافق 4 من الشهر الجاري، كما سيشارك المنتخب بفريق متكامل في بطولة أخرىوهي بطولة آسيا لرفع الأثقال المقررة في البحرين بنفس الوقت".
وبينأن "البطولتين ستكونان متزامنتان للمدة من 4 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركةعالمية وآسيوية واسعة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد أقام لرباعي العراقمعسكرات تدريبية متواصلة داخلية استعداداً للبطولتين المرتقبتين".