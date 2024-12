2024-12-02 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةصرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن هناك احتمالاً لأن ترسل إيران قوات استشارية إلى سوريا.ونقل موقع "ديده بان إيران" عن كوثري، وهو لواء في الحرس الثوري، قوله إن إرسال تلك القوات إلى سوريا يعتمد على التطورات الميدانية".كما أكد أن هجمات حلب "تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني […]

The post الحرس الثوري: مستعدون لإرسال قوات استشارية إيرانية إلى سوريا appeared first on جريدة المدى.