رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على استقرار سوريا وأمن المنطقة

2024-12-02 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، حرص العراق على استقرار سوريا وأمن البلاد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح".

واضاف البيان، أن "اللقاء شهد تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، مؤكداً "دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع".

وأوضح رئيس الجمهورية أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مبينا ان "العراق عمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأطلع رئيس الجمهورية، وفقا للبيان "على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، مشيداً "بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا".