رويترز: فصائل عراقية تدخل سوريا‬⁩ عبر طريق عسكري الى البو كمال

2024-12-02 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر قال مصدران في الجيش السوري، إن عناصر من الفصائل المسلحة العراقية دخلت سوريا الليلة الماضية وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل الفصائل المسلحة التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب وسيطرت على أحياء في مدينة حلب. وذكر مصدر كبير في الجيش السوري لرويترز أن عشرات من …

