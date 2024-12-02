2024-12-02 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، أن قرار تفريغ لاعبي الفريق للالتحاق بالمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستُقام في الكويت، لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم حتى الآن.

وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" المدرب القطري وسام رزق أبدى رفضه لتفريغ اللاعبين نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الفريق، حيث يعاني من إصابات وغيابات مؤثرة بسبب الحرمان، ما يجعل التفريط بأي لاعب آخر أمراً قد يؤثر سلباً في مستوى الفريق في المنافسات المحلية".

وأشار إلى أن بطولة كأس الخليج غير معتمدة ضمن أجندة الـ"فيفا"، ما يعني عدم وجود إلزامية لتفريغ اللاعبين، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بيد الإدارة بالتشاور مع الكادر التدريبي، في ضوء الحرص على مصلحة النادي والمنتخب الوطني، مشيراً الى أن الإدارة لم تحسم الأمر حتى الان وننتظر البت به خلال الساعات القادمة".