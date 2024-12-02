2024-12-02 12:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تأمين 3813 كيلومتر من الحدود العراقية، مؤكدة أن الحدود من سوريا مؤمنة بشكل كامل عبر فرقتين من قيادة قوات الحدود، إضافة إلى دعم من الجيش والحشد الشعبي. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي، إن “ما يدور من أحداث في المنطقة الاقليمية اصبح حديث الشارع العراقي، […]

ظهرت المقالة خاصة مع سوريا.. الداخلية تؤكد تأمين 3813 كيلومتر من الحدود العراقية أولاً على ايشان.



