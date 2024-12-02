2024-12-02 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة، اليوم الأثنين (2 كانون الأول 2024)، ان الحدود العراقية- السورية مؤمنة جدا، فيما اكد تأثر العراق بما تجري من تطورات داخل العمق السوري.

وقال نعمة لـ "بغداد اليوم" إن "العراق منذ فترة طويلة جدا وهو يعمل على تأمين كامل حدوده مع سوريا وحقق نجاحا لافتا"، مؤكد انه "قام بتأمين تلك الحدود بشكل كبير جداً عبر عدة خطوات عسكرية وامنية ولا مخاوف من اي تسلل ارهابي عبر الحدود".

وأضاف انه "بما لا يقبل الشك ان العراق يتأثر بشكل كبير بما يجري من احداث وتطورات داخل العمق السوري، ولهذا تم رفع الجهوزية والاستعداد عند الحدود لمواجهة اي طارئ وهناك مراقبة للشريط الحدودي على مدار الـ24 ساعة فلا مخاوف مع استمرار ملاحقة خلايا الارهاب داخل العراق".

وذكرت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، أن الجيش دخل في معركة مع مجاميع إرهابية معارضة هاجمت محافظتي حلب وإدلب، في خرق لاتفاق خفض التصعيد، وبحسب مراقبين فأن تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا هو مخطط أمريكي صهيوني عقب هزائم الكيان في لبنان وفلسطين.