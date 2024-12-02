رئيس الجمهورية للسفير السوري: نعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع

2024-12-02 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، حرص العراق على الأمن والسلام في سوريا، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لحفظ استقرار المنطقة، وذلك خلال استقباله في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق، صطام جدعان الدندح.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس الجمهورية، استقبل في قصر بغداد، سفير سوريا لدى العراق، واستعرض معه تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا".

وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان، "دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع".

وأضاف أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مؤكداً "عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأوضح البيان، أن "السفير الدندح، أطلع رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية"، مشيداً "بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا".