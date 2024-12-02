السرطان يباغت نائب كردية يوم إعلان فوزها بمقعد في برلمان كردستان

2024-12-02 13:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

افادت وسائل اعلام كردية، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، بإصابة نائب كردية يوم إعلان فوزها بمقعد في برلمان كردستان.

وذكرت وسائل الاعلام إن "النائب الفائزة عن كتلة الجيل الجديد هيشو غريب حصلت على نتائج اصابتها بمرض السرطان يوم إعلان الأسماء الفائزة بالمقاعد النيابية في برلمان اقليم كردستان".

هذا وانطلقت صباح يوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالاقتراع العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد اعلنت يوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، نص قرارها بالمصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد حسم جميع الطعون بالرد.

يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت الدائرة الإعلامية في برلمان كردستان، نشرت يوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، جدول أعمال جلسته الافتتاحية للدورة السادسة.

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فإن الجلسة الأولى تبدأ في الساعة الـ 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الأول المقبل.

وتتضمن الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وإدارة الجلسة.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول اعمال الجلسة تضمنت دعوة رئيس السن المرشحين الفائزين في الانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كردستان إلى أداء اليمين القانونية.