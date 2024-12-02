تنويه من شركة توزيع المنتجات النفطية: لا وجود لتعيينات على ملاكنا

2024-12-02 13:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، بشأن الانباء التي تتحدث عن وجود تعينات على ملاكها.

وذكرت الشركة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تنفي وجود تعيينات على ملاكها في بغداد والمحافظات استنادا الى تعليمات الموازنة العامة".

واضافت انها "تهيب بالمواطنين توخي الحذر من ضعاف النفوس الذين يعتاشون على حاجة الناس مع ضرورة التبليغ عن اي حالة مماثلة على الرقم الاتي 07733539505".