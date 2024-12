2024-12-02 13:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادصرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء “مقداد ميري”، أن قوات حرس الحدود العراقية تمتلك الكفاءة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مؤكدًا أنها مدعومة بمجموعة واسعة من الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الجيش العراقي، الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع. وأشار ميري في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي وتابعته(المدى)، إلى أن "هناك تنسيقًا عالي […]

The post المتحدث باسم الداخلية: القوات الحدودية مجهزة بالكامل ومستعدة للتحديات الأمنية appeared first on جريدة المدى.